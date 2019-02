Diciotti, al via la Giunta che deciderà sul processo Salvini

Si è riunita, a Sant'Ivo alla Sapienza, la Giunta per le Immunità del Senato che si deve esprimere sulla richiesta a procedere per il ministro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Si parte con la replica del presidente Maurizio Gasparri, dopo la conclusione della discussione generale della scorsa settimana. Il voto dovrebbe esserci fra circa due ore.

Sul blog dei Cinquestelle intanto è esploso il malessere degli iscritti dopo il "no al processo". Molti utenti si sono lamentati per il mal funzionamento della piattaforma Rousseau, protestando con i vertici 5S ma il senatore Michele Giarrusso ha ridimensionato subito il caso: "Non c'è nessuna spaccatura, c'è stato un voto democratico, i voti bulgari appartengono a un'altra epoca, a un altro sistema, a un altro regime. C'è stato un approfondito e acceso dibattito, viva la democrazia".

Dopo la votazione gli iscritti hanno stabilito che Salvini ha agito "nell’interesse del Paese, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere". Per la base pentastellata, dunque, il mancato sbarco dei 137 migranti dalla nave Diciotti, la scorsa estate, rientra nella linea di governo, come sostenuto dalle memorie del premier, Giuseppe Conte, del suo vice, Luigi Di Maio, e del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. In totale, su 52.417 attivisti che hanno espresso la propria preferenza, i sì hanno ottenuto 30.948 voti (59,05%), mentre i no 21.469 (40,95%). Non un plebiscito, ma comunque un risultato che mette al riparo la tenuta dell’accordo di governo con la Lega. Che tira un sospiro di sollievo, visto che ora i sette senatori 5s presenti nella Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari hanno ottenuto anche l’imprimatur dei propri elettori a votare sì, nella riunione di martedì 19 febbraio, alla relazione del presidente, Maurizio Gasparri, che proporrà proprio di dire no ai giudici di Catania.