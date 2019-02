Grillo contestato al Brancaccio: "Ci hai venduto a Casaleggio"

Protesta contro Beppe Grillo davanti al Teatro Brancaccio, dove il garante M5S era atteso per lo spettacolo "Insomnia". La manifestazione indetta da alcuni attivisti delusi che si riconoscono nell'Associazione 2009 si intreccia con la protesta degli Ncc. "Grillo dovrebbe dimettersi da garante in quanto incompatibile. Non può fare il garante di tutte queste associazioni. Non si può delegare la democrazia rappresentativa a una piattaforma privata", attacca Francesca Benevento, consigliera M5S nel municipio XII e iscritta alla Associazione 2009. "Grillo traditore, volevi silenziarci"; "Casaleggio Trouffeau"; "Da mai con i partiti ad alleati con la Lega ladrona", si legge su alcuni cartelli dei manifestanti.

Inizia lo spettacolo al Brancaccio e non può mancare un'allusione al caso Diciotti: "Accendo la tv e sento 'onestà, onestà'. Ho detto, oddio il Movimento 5 stelle. Era il Pd... Come si fa a pensare a un'evoluzione della società così'?". "Sono diventato un comico governativo. Ma come mi sono trasformato io?", prosegue il garante M5s sempre sul filo dell'autoironia.

In platea per lo show di Grillo anche il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, il conduttore televisivo Giancarlo Magalli. Spunta anche Antonio Razzi al Teatro Brancaccio: l'ex senatore di Fi, accompagnato dalle Iene Onnis e Corti, si è presentato vestito con una giacca a vento arancione.