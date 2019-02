I genitori di Renzi agli arresti domiciliari per bancarotta e fatture false

I genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, sono agli arresti domiciliari. Alla coppia nei confronti di un terzo soggetto viene contestata l'emissione di fatture inesistenti. A riportare la notizia è il Corriere della sera che sottolinea che il provvedimento di cattura è stato eseguito dalla Guardia di Finanza "per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni". Entrambi sarebbero accusati in relazione al fallimento di tre cooperative collegate alla "Eventi 6", la società di famiglia già finita sotto inchiesta.

Poco dopo che le agenzie hanno battuto la notizia, Matteo Renzi ha annullato l'impegno pubblico per la presentazione del suo nuovo libro a Nichelino e ha annunciato una conferenza stampa domani in Senato.

"Ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge. Dunque sono impaziente di assistere al processo. Perché chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato. Mai - ha scritto Renzi su Facebook - Adesso chi crede nella giustizia aspetta le sentenze. Io credo nella giustizia italiana e lo dico oggi, con rispetto profondo, da servitore dello stato. Arriveranno le sentenze e vedremo se questi due cittadini settantenni, incensurati, sono davvero i pericolosi criminali che meritano - oggi, casualmente proprio oggi - questo provvedimento". "Se io non avessi fatto politica, la mia famiglia non sarebbe stata sommersa dal fango. Se io non avessi cercato di cambiare questo paese i miei oggi sarebbero tranquillamente in pensione", si legge nel post dell'ex premier.

"Niente da festeggiare", ha commentato il vicepremier Matteo Salvini a margine di un comizio a Sassari in relazione all'arresto dei genitori dell'ex segretario del Pd.