Salvini invita il collega francese: "Venga a parlare dei dossier aperti"

La Francia restituisca all'Italia 15 terroristi. All'indomani della decisione del governo transalpino di richiamare a Parigi l'ambasciatore francese in Italia in seguito all'incontro tra Di Maio e i gilet gialli, il ministro dell'Interno interviene sul rapporto tra il nostro Paese e quello d'Oltralpe. «Settimana prossima ho invitato in Italia il Ministro dell’Interno francese, per far tornare in Italia i 15 terroristi che se la spassano da anni in Francia. Io non mollo!», dice il vicepremier leghista. «I nostri Paesi da sempre condividono solidi rapporti bilaterali, con particolare riferimento ai campi della sicurezza, del terrorismo e dell’immigrazione. Rapporti che, nel confermare una concreta volontà di collaborazione, possono e devono essere ulteriormente sviluppati nell’interesse strategico reciproco», scrive il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nella lettera inviata all’omologo francese, Christophe Castaner. «In questo quadro sarei particolarmente lieto di invitarla a Roma per un confronto ed un proficuo scambio sui dossier aperti - aggiunge - Le anticipo, tra i vari temi, che confermo un vivo interesse per la collaborazione da voi offerta a proposito dei migranti economici».