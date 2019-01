Diciotti e quello che non dicono. Salvini: "Il processo sarebbe..."

"Tutti mi hanno detto: Matteo non sarebbe una lesione nei tuoi confronti ma un’invasione di campo senza precedenti. Il Senato dovrà dire se quello che ho fatto l’ho fatto per interesse pubblico o per una mio capriccio". Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta interviene sulla decisione della Giunta del Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti per il caso della nave Diciotti. "Ognuno voterà secondo coscienza, io non sono permaloso. Ma ognuno legga le carte. Io so che chi sta leggendo gli atti si è fatto un’idea chiara e dice che è stato un atto di governo, nell'interesse del paese".

Ufficialmente la linea di attesa non cambia ma, rispetto a ieri, è meno complicato decodificare la posizione del M5S, che resta l’ago della bilancia della Giunta per le immunità al Senato che ha avviato l’iter del giudizio sul ministro. Sette componenti pentastellati fanno tutta le differenza del mondo in un organismo che ne conta 23 e che numeri alla mano, al netto del vertice grillino dell’altro ieri sera, propendeva per l’autorizzazione. Poi sono cominciate a trapelare le indiscrezioni della riunione tra Luigi Di Maio e i senatori della Giunta, favorevoli a un cambio di rotta e con l’ago della bilancia che si è inclinato verso il no alla richiesta di autorizzazione. Esamineremo gli atti e valuteremo, insieme a Di Maio, ha ripetuto oggi il senatore Michele Giarrusso, annoverato nell’ala giustizialista del M5S, confermando la prudenza sul giudizio. "Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori - ha puntualizzato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - se (Salvini) abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se il ministro abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per i suoi propri interessi personali».

In giunta siedono 23 senatori e se il ventilato, ma non confermato, ’soccorsò grillino dovesse andare a buon fine, Salvini non avrebbe alcuna difficoltà a uscirne indenne. Il centrodestra (4 di Forza Italia, 4 Lega e uno di Fdi) è compatto per il no. Nove voti che sommati ai 7 del M5S porterebbero il totale a 16, mentre Pd e Leu, favorevoli alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania, si fermerebbero a 5 voti (4 dem e uno Leu). A quel punto anche l’opinione di Gregorio De Falco e Meinhard Durnwalder non potrebbe incidere sull’esito pro-ministro. Per adesso prevalgono il riserbo e la cautela e nel tentativo di azzardare una ’previsionè, si può dare un peso relativo agli indizi. Il primo, espulso dal M5S è entrato nel Gruppo Misto dopo essersi astenuto sul decreto Sicurezza e aver votato contro il condono edilizio per Ischia, ha sospeso il giudizio e rimandato il verdetto all’esame delle carte. Incerto anche l’orientamento di Durnwalder.