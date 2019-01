Conte mette la faccia sul caso Diciotti: "Me ne assumo la responsabilità"

«La vicenda Diciotti si inquadra nell’ambito della politica sulle migrazioni perseguite dal Governo. Io sono la massima autorità di Governo e quindi sono responsabile di questa politica. Mi sento e mi devo assumere la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto e in particolare della vicenda Diciotti». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del vertice Med7 in merito alla vicenda Diciotti che vede coinvolto il vice premier Matteo Salvini. Comunque, aggiunge, «non sarò io a suggerire ai senatori come devono votare anche perché dal punto di vista tecnico dato le premesse mi sento in conflitto di interessi. Mi sento e mi assumo la piena responsabilità politica della vicenda Diciotti: non possono giudicare me stesso. Saranno i senatori che giudicheranno la linea politica del Governo», aggiunge. L’assunzione di responsabilità di Conte sulla questione della nave Diciotti «è un atto importante». Così l’ex deputato del M5S Alessandro Di Battista ospite di «Porta a Porta», commenta le parole del premier da Cipro.