Libertà di scelta negata? Vaccini-gate finisce in Parlamento

La conferenza stampa è intitolata "Libertà di scelta" ed è stata organizzata dalla deputata Sara Cunial del M5S. Al tavolo anche i rappresentanti del "Coordinamento regionale per la libertà delle vaccinazioni" (Corvelva), l'associazione "No Vax" che da tempo manifesta perplessità sulle vaccinazioni. La ministra della Salute, Giulia Grillo, si è dissociata dall’iniziativa della collega di partito, sostenendo che per “incontri del genere” sia opportuna la presenza di “una controparte” come l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).