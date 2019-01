Il reddito di cittadinanza serve anche a chi problemi di secchezza vaginale

Si è trasformato in un tormentone social la pubblicità del MoVimento Cinque Stelle per il reddito di cittadinanza. Su Facebook i grillini hanno pubblicato un post per spiegare come ottenerlo usando la foto di una giovane coppia con una didascalia: due giovani laureati sposati vivono in affitto grazie al reddito di cittadinanza fino a +980 euro al mese (di cui +280 euro per affitto). Peccato però che l'immagine era già stata utilizzata per pubblicizzare un farmaco per la secchezza vaginale. Lo spot è stato subito rimosso ma sul web si era già scatenata l'ironia e il post era ormai diventato virale