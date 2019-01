Lega e 5 Stelle trovano l'intesa sulle trivelle

La maggioranza trova l'accordo sulle trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell'esame del decreto legge semplificazioni, annuncia l'intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. Le votazioni delle commissioni I e VIII, spiega il presidente della Lavori pubblici, Mauro Coltorti (M5s), dovrebbero concludersi questa mattina. Nel pomeriggio il decreto legge semplificazioni dovrebbe arrivare in aula e domani dovrebbe arrivare il via libera. Il provvedimento passerà poi alla Camera per la seconda lettura.

I termini dell'accordo - spiegano fonti leghiste - prevedono che non si sospendano più le concessioni per le estrazioni, che le concessioni in prossima proroga per le estrazioni non vengano sospese e che l'aumento dei canoni di concessione sia di 25 volte, invece di 35, rispetto al canone attuale.