Anche Salvini attacca la Francia: "Sottrae ricchezza all'Africa"

Sulla questione del neocolonialismo francese in Africa prende la parola anche il ministro dell'Interno Salvini che fa seguito alle dichiarazioni di Di Maio. "Sono tante le cause del problema" dei flussi migratori "c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi. In Libia la Francia non ha nessun interesse a stabilizzare la situazione". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Mattino 5". E sulla questione migranti incalza: "La Francia ha poco da arrabbiarsi perché ha respinto decine di migliaia di migranti a Ventimiglia lasciandoli lì come se fossero bestie. Lezioni di umanità da Macron non ne prendiamo".