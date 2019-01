Beppe firma per i vaccini. Grillini furiosi

«Tutte le forze politiche italiane si impegnano a sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell’umanità (...) Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere e tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica (i.e negazionismo dell’Aids, antivaccinismo, terapie non basate sull’evidenza scientifica». Firmato (anche) Beppe Grillo. Eh già. Lo scorrere del pensiero liquido è anche qui, nel comico e fondatore M5s che appone la sua sottoscrizione ad un documento così. Proprio lui, che anni fa nei suoi spettacoli raccontava di un fantomatico «pomodoro antigelo». Proprio lui, che sempre dal palco definì l’Aids «la più grande bufala di questo secolo». Accade dunque che il «Patto Trasversale per la Scienza» sia stato stilato da Guido Silvestri, docente alla Emory University e Roberto Burioni, virologo che ha condotto un’ intensa campagna di confronto pubblico in opposizione ai no vax. Il testo è stato sottoposto a personalità della politica e del giornalismo. Tra le quali, appunto, il comico, che ha aderito. Scatenando quel popolo no vax...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI