Duello social tra Salvini e il Comune di Palermo. L'ufficio stampa a Matteo: "Suca"

"Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto. Certi sindaci rimpiangono i bei tempi andati sull’immigrazione, ma anche per loro è finita la pacchia!". È uno dei tweet lanciati ieri nella rete ieri da Matteo Salvini e, come è facile intuire nel mirino del ministro dell'Interno, nel mirino ci sono i sindaci che non vogliono applicare il dl Sicurezza sui migranti come Leoluca Orlando. Un post in linea con lo stile comunicativo del vicepremier leghista. A sorprendere è una delle tante repliche al tweet: quella del responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Palermo Fabio Citrano. Tanto laconica quanto spietata: un sicilianissimo "Suca".

La professionale replica che ho ricevuto dal responsabile stampa del Comune di Palermo: "SUCA"!

Capito?

Un vero "lord"... Ma questi dove pensano di essere??? pic.twitter.com/Bbsiys6vS7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 gennaio 2019

Quando oggi Salvini - più probabilmente il suo staff - si è accorto del messaggio e soprattutto di chi l'aveva postato, è partito il contro-controtweet: "La professionale replica che ho ricevuto dal responsabile stampa del Comune di Palermo: "SUCA"! Capito? Un vero "lord"... Ma questi dove pensano di essere?".

Vero. All'ufficio stampa lavoro io e la collega Biagi, militante Lega, che nella pagina pvt insulta sindaco. Per fortuna i dipendenti pubblici possono ancora (fino a quando?) avere le proprie idee e manifestarle, purché questo non intacchi professionalità del lavoro che svolgono — fabcitrano (@fabcitrano) 4 gennaio 2019

Il Citrano, che in questi giorni di scontro tra il Viminale e i sindaci "ribelli" lotta come un leone, non riesce a trattenersi. Prima replica risentito: "Per fortuna i dipendenti pubblici possono ancora (fino a quando?) avere le proprie idee e manifestarle, purché questo non intacchi professionalità del lavoro che svolgono". Poi torna sul registro precedente postando un articolo dedicato a una tesi di laurea che ha fatto molto discutere, quella dedicata proprio all'iconico insulto "suca" da una studentessa palermitana, dileggiando il ministro sul titolo di studio mai raggiunto: "So che Matteo non ha dimestichezza con la laurea ma comunque...".

So che Matteo non ha dimestichezza con la laurea ma comunque... https://t.co/7XwGTvv4X6 — fabcitrano (@fabcitrano) 4 gennaio 2019

Alla fine interviene lo stesso Leoluca Orlando. "Sono stato informato di uno scambio di post su Fb fra Matteo Salvini e uno dei giornalisti che compongono l'ufficio stampa del Comune. Ne ho subito dato comunicazione al Segretario generale del Comune perché valuti i provvedimenti disciplinari del caso", ha scritto su Facebook il sindaco annunciando sanzioni per l'irruento addetto stampa. Finirà qui? O Salvini vorrà avere l'ultima parola? Magari con qualche tipica espressione milanese...