Rischiamo la stangata al casello

Una buona notizia potrebbe arrivare per gli automobilisti italiani dopo il botto della mezzanotte del 31 dicembre. Il rito della stangata al casello al ritorno dal veglione potrebbe non ripetersi nel passaggio dal 2018 al 2019. Da ieri filtra, dai piani alti del ministero delle Infrastrutture, un relativo ottimismo sulla possibilità di una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. In particolare il blocco dovrebbe riguardare anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25). Per alcune concessionarie, hanno sottolineato fonti ministeriali, si arriverà invece a ritocchi minimi e i gestori hanno comunque assicurato che sarà d’ora in poi valutato in modo più puntuale (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti pianificati. Il caso più delicato è quello della Strada dei Parchi che collega il Lazio all’Abruzzo. L’aumento dei prezzi di passaggio in questa tratta, secondo una stima e in assenza del blocco del quale si sta discutendo in queste ore, potrebbe toccare un rilevante+19%...

