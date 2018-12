L'ecotassa sull'auto resta. Ma è scontro

E' un emendamento dell'ultima ora alla Manovra, a confermare che il governo a bloccare l'ecotassa sulle auto più inquinanti non ci pensa proprio. La modifica puntualizza che il gettito aggiuntivo generato dall' imposta sui veicoli nuovi acquistati dal prossimo primo gennaio andrà nel fondo per le esigenze indifferibili del ministero dell' Economia. Insomma il gettito atteso potrebbe essere anche più alto di quello stimato in 300 milioni per il 2019, 323, 82 nel 2020 e 313,15 nel 2021.

E nel caso si riempiranno le casse del Mef. I lavori parlamentari smentiscono quanto nella giornata di ieri hanno affermato i due vicepremier, con qualche distinguo, per rispondere alle critiche degli automobilisti inferociti...

