La Kyenge lancia il partito degli africani d'Italia

Cecile Kyenge, ex ministro dell’Integrazione all’epoca del governo Letta, fonda «Afroitalian Power Initiative» una sorta di partito per gli africani d’Italia. «È tempo di farsi valere - scrive l’europarlamentare del Pd su Facebook -. È tempo di dimostrare che ci siamo. Contro i soprusi e la discriminazione, per un futuro - e un presente - di rispetto, coesione, benessere e pace sociale».

Il realtà la Kyenge nel suo post evita di parlare esplicitamente di partito, ma il senso dell’operazione è abbastanza chiaro. «AfroItalian Power Initiative vuole esprimere un nuovo approccio alla partecipazione politica, sociale ed economica degli afro-italiani, e serve per raccontare una storia diversa: una storia fatta di partecipazione, orgoglio, riscatto». Il lancio ufficiale è previsto questo week end a Modena.