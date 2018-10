Arriva il vitalizio di cittadinanza

Nel giro di due settimane saranno ridotti anche i vitalizi degli ex senatori. Non sono mancate polemiche per il ritardo con cui la presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, ha deciso di portare nell’ufficio di presidenza del Senato il provvedimento già approvato alla Camera. La Casellati (Forza Italia) ha chiarito di aver voluto prendere tempo per approfondire la questione ed evitare i ricorsi presentati in massa dagli ex deputati. Ma ora ha stabilito il programma per analizzare il testo. La prima riunione ci sarà domani, quando sarà presentata la proposta base nell’ufficio di presidenza, poi fino al 12 ottobre si potranno avanzare emendamenti. Infine il 16 ci sarà il voto. Si parte dal testo approvato dalla Camera dei deputati che ha ricalcolato gli assegni vitalizi degli ex onorevoli con il sistema contributivo, riducendoli, in media, del 40% e prevedendo un tetto minimo per non penalizzare i più poveri...

