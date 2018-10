Salvini spietato contro Juncker: "Parlo con persone sobrie"

"Parlo solo con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intercettato dal programma tv "Tagadà" di La7. "Se qualcuno a Bruxelles straparla e rimpiange un'Italia precaria ed impaurita magari per poter comprare sottocosto le aziende che sono rimaste in questo paese usando lo spread per intimorire ha trovato il ministro ed il governo sbagliato", aggiunge.