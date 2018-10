Tria rassicura l'Europa sui conti: "In Italia il debito scenderà"

Nel 2019 il rapporto tra «debito» pubblico e «Pil scende». Lo afferma il ministro dell’Economia Giovanni Tria a margine dell’Eurogruppo, a Lussemburgo. Il ministro dell’Economia ha, inoltre, anticipato la sua ripartenza da Lussemburgo e non parteciperà all’Ecofin. Lo riferiscono fonti del Tesoro spiegando che Tria rientra in anticipo per potersi dedicare al completamento della Nota di aggiornamento al Def.