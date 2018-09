LA PACCHIA È FINITA

Il ministro Salvini porta a casa il decreto sicurezza. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri contiene molte novità soprattutto in materia di immigrazione. E' prevista la possibilità di sospendere le domande d'asilo per gli stranieri condannati in primo grado. C'è poi la stretta sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, la revoca della cittadinanza per chi ha ricevuto una condanna per terrorismo e l'esclusione dei richiedenti asilo dai centri Sprar. Il ministro dell'Interno non fa in tempo ad annunciare le nuove misure che già rilancia :«Entro ottobre taglieremo anche i 35 euro (il costo dell'accoglienza al giorno per ogni rifugiato, ndr), garantendo tutti i servizi essenziali con una cifra di molto inferiore che penso possa arrivare intorno ai 20-22 euro...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI