Reddito di cittadinanza "straniero"

Il governo rischia l’effetto boomerang: il reddito di cittadinanza potrebbe aiutare soprattutto gli stranieri. Benché Palazzo Chigi abbia assicurato che il contributo di 780 euro al mese sarà dato esclusivamente agli italiani, le norme lo vietano. Innanzitutto la Costituzione ma anche i trattati europei e internazionali con cui l’Italia si è impegnata a considerare allo stesso modo residenti italiani e immigrati. Insomma, sul tavolo di Palazzo Chigi non c’è soltanto la questione dei fondi che non si trovano (in tutto 17 miliardi, di cui 2 per far rinascere i centri per l’impiego). Si apre un altro fronte...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI