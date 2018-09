Depresso e bipolare, il Pd è da ricovero

Un aforisma latino mi piace molto: Quos vult iupiter perdere dementat prius, cioè Giove fa impazzire coloro che vuole distruggere.

Questa verità, che avevamo già riferito a un Pd allo sbando, viene certificata da uno dei suoi esponenti più autorevoli: Calenda, già ministro dello Sviluppo al tempo di Renzi, tempo che sembra ormai lontano un secolo, anche se era solo ieri. Un partito che fa una grande fatica a gestire un normale percorso precongressuale secondo norme che dovrebbero essere ben chiare e ben note ad esponenti, come quelli del Pd, che provengono da due tradizioni piuttosto antiche e consolidate, come ben si sa. Una è quella del vecchio partito comunista di Gramsci, Togliatti, Berlinguer.

Partito diventato, poi, nel suo itinerario Ds, Pds, Pd etc che ha regalato all'Italia «giganteschi» statisti come Giorgio Napolitano. E la tradizione della Sinistra Democristiana alla quale appartengono non soltanto i Franceschini e i De Mita, ma lo stesso Renzi che tutto sommato viene dai boyscout...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI