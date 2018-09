Conte sul caso Diciotti: "Senza intervento molti morti"

"L'Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta all'Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un'informativa in Senato sul caso della Diciotti. "Senza l'intervento concreto e diretto della Guardia Costiera italiana, molte di queste persone sarebbero morte. Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente "indicavano" la rotta ai migranti, scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso maltese, il barcone potesse raggiungere l'area di competenza Sar italiana alle primissime ore del giorno 16".