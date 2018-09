"Stiamo lavorando a un pacchetto semplificazioni. In particolare sul commercio entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei week-end e festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali. L'orario degli esercizi commerciali non può essere più liberalizzato come fatto dal governo Monti perché quella liberalizzazione sta distruggendo le famiglie italiane che...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI