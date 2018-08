Oliviero Toscani vuole Salvini a piazzale Loreto (con il muto soccorso dei giornaloni)

Il giornalismo ancora non è morto ma è in pieno marasma. Agonico. Sul sito del Corriere della Sera c'è l'intervista a Oliviero Toscani pubblicata ieri ma ancora oggi, nonostante il clamore di una risposta del famoso artista sull'ipotesi di fare un ritratto di Matteo Salvini - «Mio padre ha fotografato Mussolini a piazzale Loreto, chissà dove fotograferò io Salvini» - titolo e sommario indugiano ancora sullo scatto fatto a Luigi Di Maio: «Un simpatico pivello».

Tutto il web, qualunque smartphone, parla di questa perla di Toscani, lo stesso ministro fa una dichiarazione, ma il giornale che per primo l'ha custodita, mette il pannolino. Invece di aprirci l'articolo con una frase come quella fosse pure per dirgli bravo a Toscani, giusto a celebrare il convincimento di tutto il giornalismo autorevole verso Salvini - il Corriere l'ha messa nella codina...

