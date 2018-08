"Assassino", "Ministro della malavita", "Ora la lotta armata"

1) «Se la vicenda dei migranti continua ad essere in mano a Salvini è giunto il momento di pensare alla lotta di popolo armato». Guglielmo Allodi, ex esponente Pd, già assessore provinciale e consigliere comunale di Napoli, 25 agosto

2) «Salvini avevi assicurato che con te tutto cambiava. Purtroppo anche la tragica vicenda di Jesolo (ossia la vicenda dello stupro della quindicenne di cui è responsabile il senegalese irregolare Mohamed Gueye, ndr) dimostra che facevi solo propaganda: spiagge sicure è solo un bluff». Emanuele Fiano, deputato del Pd, 25 agosto

3) «La Procura di Agrigento sta svolgendo gli accertamenti necessari a verificare se nella vicenda della nave Diciotti siano stati commessi reati. Parlando della vicenda, il Ministro dell'Interno ha rilasciato dichiarazioni tendenti ad orientare lo sviluppo degli accertamenti. Si tratta di una interferenza nelle prerogative dell'Autorità Giudiziaria; nessun altro soggetto può sostituirsi ai magistrati». Nota dell’Anm, 25 agosto

4)Noi siamo in campo e faremo di tutto per non consentire mai che questa nuova barbarie (sul caso Diciotti, ndr), di cui è autore ed interprete il ministro Salvini, senza che nessun ministro prenda la benché minima distanza, possa prendere il sopravvento». Enrico Panini, assessore al Bilancio del Comune di Napoli, 25 agosto

5) «Anche i dittatori sono popolari. Il fatto che Salvini abbia seguito non implica che stia facendo la cosa giusta». Laura Boldrini, ex presidente della Camera, 25 agosto

6) «Qui ci sono 195 ostaggi: 150 naufraghi e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministro Salvini chiede un riscatto all'Europa. Ma tutto questo a Bruxelles genera irritazione perché ricattare non è un metodo accettabile per uno Stato democratico». Laura Boldrini, 25 agosto

7) «Salvini libera gli ostaggi ed esci dal Viminale: solo i criminali e i terroristi sequestrano esseri umani e li trattengono fino a che non vengono accolte le proprie condizioni. L’Italia è uno Stato di diritto, non questo schifo». Pietro Grasso, ex presidente del Senato, 24 agosto

8) «La vita altrui non vale più niente. Non c’è più politica ma solo le dichiarazioni di Salvini, da bullo di periferia, non certo da ministro». Emma Bonino, leader dei Radicali, 24 agosto

9) «Levare al più presto l’Italia dalla parte del torto – cioè della disumanità e della xenofobia – in cui Salvini l’ha cacciata». Marco Travaglio, giornalista, 24 agosto

10) «La sua idea propagandata (...), già illegittima di per sé, ha avuto l'effetto concreto di diffondere un sentimento d'odio basato su motivi etnici e razziali nei lettori/uditori che manifestamente sono risultati e tuttora risultano istigati alla discriminazione nei confronti dei soggetti e dei gruppi colpiti dagli attacchi del Ministro». Dalla denuncia per istigazione all’odio razziale presentata dagli esponenti della sinistra trevigiana, 24 agosto

11) «Salvini è il buffone dell’estrema destra italiana, perchè utilizza un discorso molto fazioso e populista, al fine di rendere forte il suo partito». <CF203>Oscar Camps, direttore di Open Arms, 24 agosto</CF>

12) «Hanno testato il vaccino sui topi, sulle scimmie, ora proveranno con Matteo Salvini e poi con l’uomo». Mauro Casciari, attore, 23 agosto

13) «Stai facendo soffrire 150 persone per prendere 100 voti in più. Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stronzo». Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars, 23 agosto

14) «L’atteggiamento di Salvini è eversivo». Roberto Saviano, scrittore, 23 agosto

15) «Salvini muori», scritta murale gigante apparsa a Rovereto, 23 agosto

16) «A Catania si sta consumando l'ennesimo attacco alla Costituzione. È ora che si ponga un freno definitivo a questa suddivisione delle persone in scompartimenti razziali e al quotidiano gioco al massacro dei diritti umani posti in essere dal Ministro dell’Interno». Carla Nespolo, presidente dell’Anpi, 23 agosto

17) «Salvini rompe qualsiasi codice repubblicano». Marco Minniti, ex ministro dell’Interno, 23 agosto

18) «Mi fa ribrezzo che ci sia un ministro che si presta, che ci sia una ragazza che chiede il selfie, che ci sia una folla sorridente e plaudente. Fare il selfie a un funerale non è una cosa bella, applaudire e fischiare la gente al funerale non è una cosa bella, quando succede è una espressione di miseria». Frankie hi-nrg, rapper, 20 agosto

19) «Cani», «Salvini uomo senza cuore». Scritte su sede bergamasca della Lega, 20 agosto

20) «Salvini terrorista». Scritta sul muro della sede Lega di Cassino, 20 agosto

21) «La minaccia di Salvini è un ricatto criminale. Rispedire in Libia i migranti, ora a bordo della Diciotti, sarebbe l’atto peggiore di un governo che ha già calpestato i diritti umani». Pippo Civati, ex deputato, 19 agosto

22) «È incomprensibile. Anche imbarazzante. La nave Diciotti è una nave militare dello Stato italiano e le viene impedito di ormeggiare in un porto italiano!». Antonello Ciavarelli, delegato Cocer della Guardia Costiera italiana

23) «Salvini specula da criminale sulla tragedia, costruisce la sua fortuna sulla morte». Orlando Amodeo, ex dirigente medico della Polizia di Stato, 17 agosto

24) «Sei razzista e fascista». Contestatrice a un comizio a Pontida, 16 agosto

25) «Non sono Goldrake, non sono Batman. So nu chine d merd». Frase sul muro della Prefettura di Foggia , 7 agosto

26) «Da quando si è insediato il governo con Salvini vicepremier e ministro dell'Interno, gli episodi di violenza di matrice razzista e fascista sono enormemente aumentati. Salvini è diventato il ministro dell'insicurezza nazionale». Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, 3 agosto

27) «Nel paese c’è un clima di intolleranza che trova un appoggio nella politica e in particolare nel linguaggio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini». Don Biancalani, 3 agosto

28) «I temi dello sfruttamento del lavoro, l'abbandono dei campi e della migrazione sono sempre più attuali e andranno affrontati con maturità e rispetto dei diritti umani, alla faccia dei neonazisti come Salvini». Piero Pelù, artista, 31 luglio

29) «Salvini è il professore della paura». Laura Boldrini, ex presidente della Camera, 31 luglio

30) «Salvini non ha il diritto invece di dividere il Paese, di flirtare con i violenti, di irridere i deboli, di stuzzicare e avallare razzisti, neofascisti e naziskin scandendo i loro slogan, indossando le loro magliette». Mario Calabresi, direttore de La Repubblica, 31 luglio

31) «Sì, è ora di dirlo. Ogni aggressione è da lui legittimata con il suo sproloquio fascista e la sua incitazione all'odio. Se ne prenda la responsabilità, da mussoliniano dovrebbe imparare dal maestro: si finisce a testa in giù poi però». Alessandro Huber, segretario del Pd in Alto Adige e membro dell'assemblea nazionale Pd, 30 luglio

32) «Mi creda, lei non ha la stoffa del Duce, né la prestanza, né l’efficacia oratoria. Ella è un italiano piccolo piccolo che usa il razzismo per coprire la povertà della proposta. Un collaborazionista (padano?) che si aggrappa a un rinascente fascismo tedesco». Corradino Mineo, giornalista, 29 luglio

33) «Salvini: persona non gradita». La decisione del Consiglio comunale di Maiorca (Isole Baleari), 27 luglio

34) «Io vedo solo un ministro che trascina sempre più il suo Paese nella vergogna, calpestandone l'onore, e la credibilità, rinnegando il fatto che in passato ci siamo distinti proprio nell’accoglienza». Nicola Fratoianni, deputato di LeU, 23 luglio

35) «Vade retro Salvini», prima pagina di Famiglia cristiana, 26 luglio

36) «Salvini merda». Asia Argento, attrice, 20 luglio

37) «Anche la merda ha più valore di lui», Anna Caputo, presidente di Arci Lecce, 18 luglio

38) Ministro della Mala Vita, sui morti in mare parla di bugie e insulti, ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà la morte inflitta dalla guardia costiera libica, sua (mi fa ribrezzo dire nostra) alleata strategica? Lei che sottolinea continuamente di essere padre, da papà quanta eccitazione prova a vedere morire bimbi innocenti in mare?», Roberto Saviano, scrittore, 17 luglio

39) «Salvini è razzista sin da quando era bambino». Francesco Merlo, giornalista, 13 luglio

40) «Salvini è muscolare, è accentratore, è fascista nei modi, nelle cose, è uno cui si legge in volto la prepotenza». Giampaolo Pansa, giornalista, 13 luglio

41) «Un tizio che nega l'attracco alla Guardia Costiera è solo uno scemo». Giuliano Ferrara, giornalista, 10 luglio

42)«Un buffoncello che si permette di fare illazioni morali sul nostro lavoro». Gino Strada, fondatore di Emergency, 10 luglio

43) «Non voglio fare paragoni ma intorno alle posizioni estremiste di Salvini avverto lo stesso consenso che a dodici anni, nel 1937, sentivo intorno a Mussolini», Andrea Camilleri, scrittore, 8 luglio

44) «Il Pd ha sottovalutato il pericolo rappresentato da Salvini e dal fascioleghismo». Gad Lerner, giornalista, 7 luglio

45) «Basta guerra, siamo nel 2018. Peace. Tutti devono avere il diritto alla vita. Fanc… Salvini, evviva i bambini». Nina Zilli, artista, 6 luglio

46)«Qualcuno gioca con la paura e non si fa. Soprattutto non si gioca con le vite umane dei bambini ripescati in mare per pericolo di naufragio e di morte, cose che purtroppo accadono spesso nel Mediterraneo». Luca Barbarossa, cantautore, 25 giugno

47) «In questi brutti giorni, l’Eichmann italiano appare fiancheggiato da alcuni che desiderano avere un posto nella storia tra i persecutori di disperati, i denigratori dei salvatori (le Ong ladre e bugiarde) e i narratori di storie di complotti (fake news)». Furio Colombo, giornalista, 24 giugno

48) «Salvini è peggio di Hitler: vuole cacciare anche i rom italiani». Simone, rom, 23 giugno

49) «Salvini è la causa del problema, non la soluzione». Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, 22 giugno

50) «Salvini brucia male, vivo. Salvini, perché sei ancora vivo? Io spero che ti stuprino in massa. Spero veramente che ti capitino cose brutte». Inoki Ness, rapper, 19 giugno

51) «Salvini è un bastardo assassino. È una merda come Hitler e quando avrà finito con i neri passerà alle donne che non seguono la dottrina cristiana della fede». Matteo Riva, ex consigliere regionale dell'Emilia – Romagna dell’Idv, 18 giugno

52) «Matteo Salvini ha fatto il bullo con 629 disgraziati». Matteo Renzi, ex premier, 17 giugno

53) «Odio la Lega, apriamo i porti, mandiamo via Salvini», slogan dei centri sociali a Pontida, 17 giugno

54) «Salvini è quello coi baffi». Vittorio Zucconi, inviato, su Twitter postando una foto di Salvini in una stalla, 17 giugno

55) «Uomini e No». La copertina de L’Espresso con il “no” dedicato a Salvini messo a confronto con un immigrato, 17 giugno

56) «Salvini è un fascista e un razzista, non ci piove. Dice più o meno le stesse cose di Hitler. Che fino a quando era vivo riempiva le piazze ed è diventato un mostro, e spero lo diventi anche lui. Non gli batto le mani». Don Aldo Antonelli, sacerdote, 16 giugno

57) «Salvini ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa». Gemitaiz, rapper, 15 giugno

58) «Il suo modo di comunicare e gestire la cosa ha dell’odio di fondo. È un razzista, per quello che ha fatto in passato, per le uscite che ha avuto, sono cose che non possono essere dimenticate. Nella sua posizione non c'è una questione meramente politica, c'è una questione di base, un dato di fatto, lui non considera queste persone al suo stesso livello. Qui si parla di razzismo. Il razzismo è come il nazismo, dobbiamo andargli contro». Gemitaiz in un’intervista "spiega" la frase precedente, 15 giugno

59) «Salvini ha costruito la sua intera campagna elettorale sulla xenofobia, parlando alle paure e al malcontento delle buone persone, appropriandosi della loro anima e prendendo i loro voti per il suo potere personale. Una politica che punta a imprigionare 500mila migranti e ad espellersi non si sa dove: questo progetto è tipico del fascismo e del nazismo». Yanis Varoufakis, ex ministro greco, 13 giugno

60) «Chi non capisce che esiste una sola razza è un criminale nazista. Salvini è un ministro scimunito che sta facendo arretrare tutto il Paese». Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, 11 giugno

61) «Salvini? Vuole tagliare i soldi ai migranti, ma stia attento che prima o poi gli taglieranno le palle», Oliviero Toscani, fotografo, 6 giugno

62) «Chi dichiara che è finita la pacchia o che le Ong sono vicescafisti non è più un imbecille da un palco ma è un imbecille dallo scranno del ministero degli Interni». Vauro, vignettista, 4 giugno

63) «Vediamo se ci mandano al confino, al limite faremo i dischi da lì, adesso dovrà dimostrare quanto è democratico». J-Ax e Fedez, rapper, 1 giugno

64) «Salvini è antisemita, antieuropeo e finanziato da Putin», Carlo De Benedetti, ingegnere, 6 maggio