Di Maio: "Sarà un autunno caldissimo con una legge di bilancio coraggiosa"

«L’autunno sarà caldissimo. Se l’estate è stata così rovente, non potete immaginare cosa sarà l’autunno, con i poteri forti che ci stanno facendo la guerra in questo momento». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato su SkyTg24.

In autunno, ha aggiunto Di Maio, il governo intende varare una «legge di bilancio coraggiosa che mette al centro i cittadini, ma se in Europa ci hanno trattato così sull’immigrazione, mi immagino cosa faranno sui conti».