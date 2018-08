Sciopero della fame per una parte dei 150 migranti che si trovano sulla nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania. A bordo dell'imbarcazione, ormeggiata da lunedì sera, ci sono 69 casi di presunta scabbia e 5 casi di scabbia avanzata" ha fatto sapere l’Autorità garante dei diritti dei detenuti, dopo la visita di ieri di una delegazione a bordo della nave ma al momento il governo non ha intenzione di autorizzare lo sbarco. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è irremovibile nonostante le polemiche e gli attacchi dell'opposizione. Il nuovo affondo del responsabile del Viminale compare su Twitter:

"Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame? Facciano come credono. In Italia vivono 5 milioni di persone in POVERTÀ assoluta (1,2 milioni di BAMBINI) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari" scrive Salvini

Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame?

Facciano come credono.

In Italia vivono 5 milioni di persone in POVERTÀ assoluta (1,2 milioni di BAMBINI) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari.#primagliitaliani pic.twitter.com/Y4Ld2STvTr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 agosto 2018

"Minacce inutili" Intanto l'Ue risponde alle dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio che ieri ha lanciato all'Unione Europea un ultimatum sui migranti della Diciotti minacciando di non pagare il contributo annuale di 20 miliardi di euro dell’Italia. "Se dalla riunione di domani a Bruxelles non esce nulla e sulla redistribuzione dei migranti" aveva dichiarato Di Maio. "In Europa le minacce non servono a niente e non portano da nessuna parte" ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue, Alexander Winterstein, sottolineando di parlare "in linea generale". "I commenti poco costruttivi non aiutano e non ci avvicinano a una soluzione", ha aggiunto il portavoce.

Ungheria dice no all'accoglienza Non c'è alcuna possibilità che l'Ungheria accolga una parte dei migranti salvati in mare e a bordo della nave Diciotti. In relazione alle migrazioni verso l’Unione Europea il ministro Moavero Milanesi aveva chiesto la disponibilità del governo ungherese riscontrandone la contrarietà.