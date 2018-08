Di Maio: "Se l'Europa non ci aiuta stop a 20 miliardi di contributi"

«Se dalla riunione di Bruxelles non esce nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, allora io e tutto il Movimento 5 Stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi di euro all’Unione europea ogni anno. Ce ne prendiamo una parte. E non siamo disposti, se non ci aiutano, a votare una legge di Bilancio che preveda ancora il finanziamento di 20 miliardi all’Unione europea». Così il vicepremier M5S Luigi Di Maio, in un video diffuso sulla sua pagina Facebook. Intanto la posizione del Viminale «non cambia». Secondo quanto si apprende da fonti del ministero dell’Interno si resta «in attesa di segnali concreti da parte degli altri Paesi europei».