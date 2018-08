Toninelli in vacanza, è bufera

La breve vacanza in famiglia del ministro Danilo Toninelli diventa un caso politico. La molla che fa scattare le opposizioni è il post su Instagram dove il ministro dei Trasporti si ritrae in un selfie insieme alla moglie indossando un berretto della guardia costiera. "Qualche giorno di mare con la famiglia con l'occhio sempre vigile su ciò che accade in Italia. Ma tutti gli eroi della guardia costiera, dai vertici fino all'ultimo dei suoi uomini, come vedete, sono sempre con me. Anzi, li tengo sempre in... testa", si legge nel post. "C'è una nave italiana con persone in difficoltà bloccata da uno scontro tra ministeri. C'è un ponte crollato e Genova divisa in due. C'è l'opposizione che chiede di riunire subito il Parlamento. E questo dà la colpa agli altri, saluta tutti e va al mare? Non è una favoletta", twitta sarcastico l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

Ma ad attaccare frontalmente Toninelli è soprattutto Forza Italia. Il capogruppo azzurro in commissione Trasporti, Diego Sozzani, arriva a chiedere che il ministro "faccia un passo indietro". "Gli avevamo chiesto di venire in Parlamento a relazionare sul disastro di Genova, e invece ha scelto di andare in vacanza e sta facendo propaganda sui social con un selfie patetico e vergognoso", aggiunge. Ancora più duro, Giorgio Mulé, portavoce dei gruppi forzisti a Camera e Senato. "Siamo davanti a un oltraggio delle vittime e della verità. Il ministro Toninelli, invece di stare spaparanzato al mare, rimuova immediatamente, come gli chiediamo da due giorni, i componenti della commissione da lui nominati in aperto conflitto di interessi", tuona. "In quella foto non c'è l'Italia, ma un politico ridicolo che non si rende neppure conto di quanto sia inopportuno andarsene in giro e abbandonare la nave del suo Paese. 'Risalga a bordo', gli direbbe il suo compagno di partito De Falco. Ecco, lo faccia e si vergogni", aggiunge. Pronta la replica del diretto interessato. "Mi fa ridere chi mi accusa di essere al mare con la mia famiglia. Sono fisso al telefono e seguo ogni cosa che riguarda il Mit. E sono felice di farlo stando vicino a chi amo di più e da cui sono quasi sempre lontano. Si chiama amore, ma forse per certa gente è solo un'utopia", le sue parole. Una sfida da western all'italiana in attesa di lunedì 27 agosto quando Toninelli riferirà in commissione Ambiente della Camera sulla tragedia del ponte Morandi in una seduta che si preannuncia già bollente.