La guerra dei selfie tra bufale e complotti

In questa fase ipertrofica della società dello spettacolo non stupisce che l'opposizione di sinistra al governo giallo-verde, e a Matteo Salvini in particolare, abbia pensato di utilizzare l'arma spuntata della doppia morale persino per scatenare la "guerra del selfie". In deficit di argomenti e con lo shock di aver subìto a Genova - città di tradizione antifascista e medaglia d'oro della Resistenza - sonori fischioni all'ingresso del segretario dem Martina ai funerali delle vittime del ponte Morandi, la rive gauche non ha trovato altro di meglio allora che attaccarsi polemicamente all'autoscatto che il ministro dell'Interno ha concesso a una ragazza presente alla funzione. La foto in questione...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI