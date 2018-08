Ecco chi rischia il taglio alla pensione

Le persone interessate dal taglio alle pensioni d' oro «potrebbero essere di più di 158 mila, infatti l' Inps stima tra 158.000 e 188.000. Circa 200.000 privilegi eliminati.

Sarà un gran risultato per ristabilire l' equità sociale». In un post su Facebook il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, rivendica l' azione del governo. «Contrariamente a quanto afferma "Repubblica", le donne saranno una minoranza. Sono solo 30.000 circa, quindi più o meno 1 su 5. Non si capisce come abbiano fatto a inventarsi i dati riportati. Esiste inoltre una clausola di salvaguardia per cui nessuna pensione ricalcolata può andare sotto i 4.000 euro», prosegue il vicepremier replicando alle affermazioni del quotidiano che sostiene che le categorie più penalizzate saranno «donne e militari, i cui criteri anagrafici per la pen sione di vecchiaia erano più bassi».

Dunque il governo va avanti: le pensioni sopra i 4 mila euro al mese saranno tagliate per la quota non coperta da contributi. Ma le polemiche non mancano. Parla di «palese incostituzionalità» il deputato di FI Renato Brunetta. A meno che non valga per tutti...

SE VUOI CONTINUARE E LEGGERE CLICCA QUI