Consulenze e ricerche, partiti in rosso

La pubblicazione dei bilanci dei gruppi parlamentari consente di avere uno spaccato circa gli andamenti delle spese, le scelte strategiche e l' impiego dei fondi. I dati di riferimento si rivolgono al rendiconto 2017, dunque alla XVII legislatura, dove l'assetto parlamentare è figlio di scissioni all' interno delle principali famiglie politiche. Ecco un breve resoconto, gruppo per gruppo, degli aspetti più curiosi, tra cui un ricorso quasi generalizzato ai contratti di consulenza e collaborazione professionale, per avvalersi di figure esterne rispetto alla compagine della Camera.

I dem, alla chiusura del gruppo, comprendono 143 unità lavorative e scrive un avanzo di esercizio pari a 397.202 euro. Il gruppo ha ricevuto un contributo dalla Camera pari a 13.702.968 euro. In evidenza anche i 288.187 euro per «collaborazione coordinata e continuativa», che comprendono 3 consulenze professionali e un' altra consulenza professionale.

I pentastellati chiudono il 2017 con un disavanzo di gestione pari a 803.921 euro e hanno ricevuto un contributo erogato dalla Camera di 3.702.006. I costi per collaborazioni e consulenze professionali ammontano...

