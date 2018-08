Pazza idea in Forza Italia: Berlusconi candidato a Cagliari

E se il ritorno di Silvio Berlusconi in Parlamento passasse da Cagliari? Le dimissioni del deputato assenteista Andrea Mura, «espulso» dal MoVimento 5 Stelle dopo aver ammesso di disertare Montecitorio «perché la politica si può fare anche dalla barca», hanno aperto un nuovo fronte in casa Forza Italia.

Dove l'ipotesi prevalente è sempre quella di far tornare in campo il fondatore alle Europee del prossimo anno, magari candidato nella circoscrizione dell' Italia meridionale. Ma ora si affaccia anche un' altra opzione, quella di ritornare alla politica attiva da subito. 0 meglio, da quando i tempi tecnici lo consentiranno.

Se le dimissioni di Mura dovessero essere accolte da Montecitorio (e non è un passaggio scontato) alla Camera si libererebbe una poltrona e, per riempirla, andrebbero indette delle elezioni suppletive poiché il deputato sardo era stato eletto nel collegio uninominale di Cagliari e non in quello plurinominale (non è possibile, cioè, «scalare» al primo dei non eletti)...

