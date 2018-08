Foa: "Prendo atto della decisione"

"Prendo atto con rispetto della decisione della Commissione di Vigilanza della Rai. Come noto, non ho chiesto alcun incarico nel Consiglio che mi è stato proposto dall'Azionista. Non posso, pertanto, che mettermi a sua disposizione invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai". E' quanto dichiara in una nota Marcello Foa dopo la bocciatura della sua nomina a presidente Rai da parte della commissione di vigilanza parlamentare.