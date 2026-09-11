La sparata di Bonelli fa ridere Bignami: "Meraviglioso". Ora la sinistra dà lezioni di unità...

Valerio Castro 11 settembre 2026 a

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Con il dibattito sulla legge elettorale la campagna per le prossime politiche sembra già iniziata. Mentre il governo del record di longevità continua la sua azione il centrosinistra è impegnato a scontrarsi su chi guiderà la coalizione. "Questa maggioranza ha immobilizzato il Paese e il Parlamento sulla legge elettorale mentre non riesce ad affrontare le grandi questioni economiche, i carburanti alle stelle, l'energia tra le più care in Europa", attacca Angelo Bonelli nel corso dell punatta di venerdì 11 settembre di Realpolitik, il programma condotto da Tommaso Labate su Rete 4.

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Il leader insieme a Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra arriva a delineare un centrodestra disastrato. Teorie che provocano la reazione di Galeazzo Bignami. "Trovo molto divertente che esponenti di sinistra che litigano sulla coalizione, che litigano sul programma, che litigano sul leader, che litigano anche sulle regole con cui decidere il leader dicano che il centrodestra è spaccato, è meraviglioso", ironizza l'esponente di Fratelli d'Italia in collegamento. "Io gli consiglio di prendere qualche lezione sull'unità di quello che è il governo più lungo della storia della Repubblica e che credo arriverà a fine legislatura", rimarca Bignami, "considerando che la sinistra da quando governa ha cambiato i governi con la velocità con cui cambia i calzini, credo che davvero non possano neanche essere credibili. Insomma la sinistra che parla di una destra divisa fa già ridere così".

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Sulla proposta di legge elettorale afferma: "Vorrei chiedere a chi oggi difende la legge elettorale" in vigore "oggi quanti sono i parlamentari scelti dagli italiani? Zero. Oggi invece" se la nuova legge elettorale "arriva ad approvazione, il popolo italiano potrà scegliere la coalizione, potrà scegliere sulla base di un programma con un leader indicato, potrà scegliere anche i propri parlamentari e saprà la sera stessa del voto chi ha vinto".