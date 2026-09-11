"Il tempo della P38", odio rosso e scritte choc contro la festa dei giovani di FdI

11 settembre 2026 a

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P38, Foibe, Falci e martello e Pol Pot. Con queste scritte sono stati imbrattati i teloni che coprono i preparativi di Fenix, la manifestazione di Gioventù nazionale, che quest'anno si chiamerà 'Il tempo del coraggio', in programma dal 20 al 26 settembre al laghetto dell'Eur, a Roma. Lo denuncia Fabio Roscani, il presidente dei giovani di Fdi: "'Il tempo della P38', 'il tempo delle Foibe', Pol Pot, falci e martello. Qualcuno questa notte ha voluto riscrivere a modo suo 'Il tempo del coraggio' sui teli di Fenix. Per contestare noi hanno tirato fuori P38, dittatori comunisti e falci e martello: più che un atto di protesta, hanno appeso al muro il loro album di famiglia. Dovevano contestare Fenix, hanno finito per raccontare se stessi".

"La cosa più paradossale -prosegue Roscani- è che abbiano scelto proprio Fenix. Una festa nella quale, anche quest'anno, saliranno sul palco esponenti politici, intellettuali, giornalisti e personalità che non appartengono al nostro mondo e che, in molti casi, la pensano radicalmente diversamente da noi. Perché Fenix è questo: una casa del dibattito e del confronto. Noi invitiamo chi non la pensa come noi, non chiediamo patentini per prendere la parola e non abbiamo paura delle idee degli altri. Preferiamo discuterle. C'è chi davanti a un'idea diversa prende una bomboletta per seminare odio e chi prende un microfono. La differenza, in fondo, è tutta qui. Dal 16 al 20 settembre saremo al Laghetto dell'Eur. I teli si puliscono, il programma resta. Agli autori delle scritte diamo appuntamento alla festa: lasciate a casa l'odio e aprite le orecchie. Magari imparate qualcosa".

“Se i ragazzi di Gioventù Nazionale sono attaccati, è perché sono nel giusto e rappresentano qualcosa di unico nel panorama politico italiano, che manca a tutti gli altri partiti", commenta il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. "Sanno di essere un autentico movimento giovanile, nonostante il partito di riferimento sia forza trainante di governo. Hanno sempre saputo coniugare la protesta con la proposta, senza mai essere pretestuosi - continua la nota -. Lo dobbiamo alla capacità del loro presidente, di chi lavora alla festa di Fenix così come è per Atreju. Si sappia che una minaccia a loro, come quella apparsa oggi, troverà sempre una reazione ferma in loro difesa da tutti noi. I ragazzi di GN sono giganti contro vigliacchi”.