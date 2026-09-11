Migranti, la guerra di Giorgia Meloni: "In Italia le regole si rispettano"
Migranti, la stretta di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha postato sui social il video di rimpatri effettuati della polizia. "In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato. Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini".
In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 11, 2026
Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini. pic.twitter.com/OfvnVhXIUR
La premier conferma la centralità per l'azione di governo delle politiche di rimpatrio nei confronti dei migranti che hanno alle spalle precedenti con la giustizia o non hanno il diritto di restare nel nostro Paese. E l'azione di governo incassa un'altra vittoria sotto gli occhi dei cittadini.