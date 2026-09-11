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Migranti, la guerra di Giorgia Meloni: "In Italia le regole si rispettano"

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Migranti, la stretta di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha postato sui social il video di rimpatri effettuati della polizia. "In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato. Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini".

 

 

 

 

La premier conferma la centralità per l'azione di governo delle politiche di rimpatrio nei confronti dei migranti che hanno alle spalle precedenti con la giustizia o non hanno il diritto di restare nel nostro Paese. E l'azione di governo incassa un'altra vittoria sotto gli occhi dei cittadini.     

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