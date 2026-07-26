Incredibile Ilaria Salis, per l'attentato di Berlino tira in ballo "l'estrema destra"

Gianni Di Capua 26 luglio 2026 a

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"L’antifascismo per me è anche questo", dice Ilaria Salis. Pr l'eurodeputata di Avs è anche, evidentemente, negare la realtà e forzarla all'interno dei propri steccati ideologici. Il post pubblicato su X dopo l'attentato di Berlino lascia sgomenti. Le autorià tedesche sono a caccia di uno 21enne di origine libanesi, a quanto pare radicalizzato e sostenitore dello Stato islamico, che si è lanciato con un auto sulla folla del Pride e poi ha continuato a infierire a colpi di coltello. Bilancio: una donna morta e 16 feriti. Sentite cosa scrive Salis: "Massima solidarietà alle vittime dell’orrendo attentato al Pride di Berlino. Le dinamiche dell’attacco e le responsabilità sono ancora da accertare". E fin qui...

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"Però sappiamo che, in generale, il fanatismo religioso e l’estrema destra condividono lo stesso odio e la stessa intolleranza nei confronti della comunità LGBTQI+", afferm Salis che tira chiama incredibilmente in ballo la destra. "Non possiamo permettere che questo odio oscurantista, di diversa matrice ma in fondo così simile, trovi spazio nelle nostre società. L’antifascismo per me è anche questo: difendere sempre il diritto di ciascunə a essere sé stessə, ad amare chi ama e a vivere in libertà, senza paura né sotto il peso dei pregiudizi", conclude.