Attentato a Berlino, chi è il ricercato Abdul B.: il carcere minorile e la radicalizzazione islamista

26 luglio 2026 a

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Abdul B., corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. La polizia di Berlino ha diffuso la fotografia del sospettato ventunenne ricercato in relazione all'attacco terroristico compiuto con un veicolo durante le celebrazioni del Christopher Street Day, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 16. Le forze dell'ordine hanno reso noto che l'uomo è ancora a piede libero. Le autorità hanno descritto l'individuo come un soggetto già noto alla polizia e "riconducibile all'area islamista". E' stato inoltre riferito che diverse vittime hanno riportato ferite da arma da taglio, mentre proseguono le indagini.

Attentato a Berlino, islamista investe la folla al Pride: un morto e 16 feriti. È caccia all'uomo

L'uomo è noto per la sua appartenenza "all'ambiente islamista". La caccia all'uomo è attualmente in corso. Il giovane ricercato, secondo Dpa, si trovava in un riformatorio, un istituto penale minorile, fino a poco tempo fa da cui è stato rilasciato lo scorso maggio. La polizia di Berlino ha rivolto un appello ai testimoni chiedendo la massima collaborazione nelle indagini. Chiunque abbia scattato fotografie o registrato video dell'accaduto nell'area del Tiergarten è invitato a caricare il materiale attraverso il portale dedicato degli investigatori.