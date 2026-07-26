Terrore a Berlino, il ricercato è di origini libanesi. Sostenitore dello Stato Islamico con precedenti per aggressione

Valerio Castro 26 luglio 2026 a

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È caccia all'uomo - o agli uomini - che nella serata di ieri ha seminato terrore e morte alla marcia del Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 16 persone travolgendo tutti con un Suv-minivan a noleggio e a coltellate dopo essere sceso dall'auto. La polizia e la procura di Berlino hanno chiesto aiuto per rintracciare il terrorista, un 21enne identificato come Abdul Ballout secondo quanto riporta la Bild.

Secondo il quotidiano tedesco, che cita fonti della sicurezza, il ventunenne è un cittadino tedesco di origine libanese. È nato a Berlino nel 2005 ed è "noto alla polizia per reati tra cui aggressione aggravata ed estorsione". Ballout è anche" presumibilmente un sostenitore dello Stato Islamico", spiega la Bild. Il giovane era stato rilasciato dal centro di detenzione minorile a maggio.

Attentato a Berlino, islamista investe la folla al Pride: un morto e 16 feriti. È caccia all'uomo

La polizia di Berlino ha diffuso la fotografia del sospettato ventunenne: corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. La polizia ha dichiarato di essere alla ricerca di "uno o più individui" che hanno abbandonato il veicolo nel parco Tiergarten, un'area boschiva della capitale dove si conclude la parata del Pride. Tuttavia, il luogo dell'incidente si trovava a diverse centinaia di metri dal cuore dei festeggiamenti vicino alla celebre Porta di Brandeburgo, dove da venerdì erano in corso dei concerti. Sono stati dispiegati ingenti rinforzi di polizia provenienti da altre regioni tedesche, oltre a elicotteri dotati di termocamere, ha affermato il portavoce della polizia Florian Nath. Si ritiene che il sospettato abbia legami con "ambienti islamisti", ha aggiunto.