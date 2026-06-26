Spettacoli, Amadeus lascia Warner. Era approdato dopo l'addio a Rai

26 giugno 2026 a

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Warner Bros. Discovery e Amadeus hanno comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore approdato sulla rete dopo l'addio a Rai. Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nella fascia dell'access prime time. La società ha ringraziato il conduttore "per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata"

"Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità - ha detto Alessandro Araimo, Amministratore Delegato -'Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo".