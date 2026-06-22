4 di Sera, Feltri asfalta Trump: “È un buffone completamente matto, ha ragione Meloni”

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Salvatore Martelli 22 giugno 2026 a

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“Non aveva altra scelta. Il Presidente americano mi sembra sempre più un buffone”: Vittorio Feltri durissimo nei confronti di Donald Trump ma approva la risposta, dura, di Giorgia Meloni. Ospite di 4 di Sera Weekend, l’eterno direttore ha parlato delle ultime evoluzioni del rapporto tra il presidente del Consiglio italiano e l’inquilino della Casa Bianca. Innanzitutto, il Feltri pensiero sulla video reazione di Meloni all’attacco, inatteso, di Trump: “Non aveva un'altra scelta, doveva farlo per forza per salvare la propria dignità e salvare anche lo spettacolo che è derivato da quella situazione”.

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Il giornalista non vede nulla di sbagliato quindi nella risposta del leader di Fratelli d’Italia, piuttosto da penna rossa l’attacco spropositato del Tycoon. “Ce l'ho con il Presidente americano che mi sembra sempre più un buffone – spiega e rimarca inoltre le possibili prossime mosse di Palazzo Chigi per ricucire i rapporti con Washington – Non dovrebbe fare niente perché i rapporti si ricuciono da soli alla prima necessità che dovesse capitare nel corso della vita politica e sarebbero obbligati a parlarsi e lo faranno, sono sicuro”. Attacco di Trump che per Feltri non è altro che “una stupidaggine” nata durante un presunto diverbio tra Meloni e presidente americano durante lo scorso G7: “Dal punto di vista estetico e istituzionale la Meloni ha sbagliato – spiega – io al posto suo me lo sarei evitato, però non è la fine del mondo, si tratta di una piccola cosa che non merita di avere un seguito così drammatico come quello a cui stiamo assistendo”.

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E sul futuro dei rapporti tra Roma e Washington per Feltri vige l’imprevedibilità: “È molto difficile fare previsioni, perché Trump è completamente matto e lo sappiamo, è capace di tutto. La Meloni non è una che accetta qualsiasi sgarbo, quindi potrebbe esserci una gran bega. Però non possiamo immaginare”.