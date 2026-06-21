Mary Trump demolisce lo zio: “Donald è misogino. Ha disturbi psichiatrici e un declino cognitivo grave”

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Angela Barbieri 21 giugno 2026 a

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"Donald è un misogino. Non rispetta le donne, ha dei problemi con loro, in particolare con quelle forti". Lo ha affermato, in un'intervista a Il Corriere della Sera, Mary L. Trump, psicologa clinica e nipote del presidente degli Stati Uniti. "È un uomo profondamente insicuro. Potrebbe essere la persona più debole che abbia mai incontrato" ha spiegato Mary Trump. "Sta perdendo il controllo di se stesso e della narrazione che cerca di imbastire su di sé e sulla sua competenza. Sta diventando sempre più ovvio che non sa cosa sta facendo e sta creando disastri da cui non riesce a uscire. E la sua consapevolezza di questo lo rende più disperato. L'unica cosa che gli viene in mente di fare è incolpare gli altri".

L'uomo di Trump avverte: "Aveva investito politicamente su Meloni. È una chiara rottura”

"Come sta scoprendo Giorgia Meloni stessa" ha aggiunto Mary Trump, "Donald alla fine si rivolta sempre contro i suoi alleati, perché non riescono mai a essere abbastanza leali. Sa che la sua guerra contro l'Iran è stata un totale disastro per lui e per gli Stati Uniti. Abbiamo visto com'era isolato al G7, penso che questo sia stato sufficiente a farlo andare sulla difensiva. Peggiorerà sotto ogni aspetto. Continuerà a scagliarsi contro tutti, non finirà bene". "Penso che la maggior parte di ciò con cui abbiamo a che fare in questo momento" ha affermato, "sia dovuta al suo stato emotivo e psicologico molto compromesso. Ha da decenni disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, che possono solo peggiorare con il tempo. È in un grave declino cognitivo. Questo da solo basterebbe per renderlo un periodo peggiore per lui (e per noi), ma a ciò si aggiunge che oggi ha molto più potere". "A Donald non importa cosa succede a nessuno se non a se stesso. Più diventa disperato, peggio sarà per noi perché se pensa di andare a fondo, ci trascinerà con sé" ha concluso Mary L. Trump.