Trump-Meloni, l'inviato speciale Usa sullo strappo: “Non è più un fraintendimento, è una chiara rottura”

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Andrea Riccardi 21 giugno 2026 a

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"Non siamo più al livello di una conversazione con un giornalista che può essere fraintesa. Questa è la linea ufficiale e al momento documenta una chiara rottura". Quindi, dice Paolo Zampolli, nell'inner circle di Donald Trump tanto da essere "inviato speciale" del governo Usa "per le Global partnership", dopo l'escalation verbale di ieri del presidente Usa verso Giorgia Meloni siamo di fronte a un messaggio pensato e scritto, che ovviamente — è sempre la lettura della situazione che Zampolli affida a Repubblica — rappresenta la linea dell'intera Amministrazione.

Trump ricomincia, Meloni lo sistema. Calma e occhio al trappolone

"So il peso che lui attribuisce all'amicizia e alla lealtà, che in genere hanno un impatto significativo sulle sue relazioni anche dal punto di vista personale. Che il Presidente avesse dato un'investitura politica a Meloni è chiaro, basta guardare le dichiarazioni pubbliche che aveva fatto in suo sostegno. Evidentemente - spiega - quanto è accaduto con la premier non ha corrisposto alle sue aspettative". "Fino a ieri pensavo che si potesse risolvere la questione con qualche gesto, ad esempio se il ministro degli Esteri Tajani fosse venuto a Miami per il Forum previsto sull'economia e avesse avuto una conversazione con il Segretario di Stato Rubio. Si poteva anche pensare di invitare la premier sul campo da golf con il Presidente, per favorire un chiarimento più informale. Ora la situazione è cambiata. L’unico suggerimento che mi sento di dare è quello di guardare agli altri leader con cui il rapporto non si è incrinato, come il Presidente rumeno con cui ho lavorato io stesso, per capire come agire allo scopo di risalire da questa situazione difficile”, la chiosa di Zampolli.