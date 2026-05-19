4 di sera, la ricetta di Silvia Sardone: "Ci vuole l'esame di integrazione"

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19 maggio 2026 a

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Tema immigrazione, all'indomani del caso Modena si parla delle politiche necessarie per tenere sotto controllo un fenomeno che rischia di finire fuori controllo. Se ne parla nel corso della trasmissione "4 di sera" in onda il 19 maggio su Rete4. In collegamento c'è Silvia Sardone della Lega.

Immigrazione: le regole in vigore sono troppo permissive?



L'intervento di Silvia Sardone a #4disera pic.twitter.com/LL2Ycu5h2X — 4 di sera (@4disera) May 19, 2026

"Per essere cittadini italiani bisogna condividere le regole e un modo di vivere. Vorremmo introdurre l'esame di integrazione. Per essere cittadino italiano bisogna conoscere non solo i diritti ma anche i doveri dell'essere cittadino italiano. Poi c'è tutto un tema legato ai reati che una certa immigrazione porta con sé. I primi a volere regole stringenti sono i tantissimi immigrati perbene che rispettano le regole e che sono anche un po' stanchi di ritrovare connazionali che per vivere fanno rapine o quant'altro. Il 70% dei furti è commesso da stranieri, così come il 52% delle rapine, il 44% delle violenze sessuali, il 42% dei reati connessi alla droga e il 42% degli omicidi. Considerando che rappresentano il 9% della popolazione, che ci sia uno squilibrio è un dato di fatto e il governo deve porre in essere nuovi strumenti per migliorare la situazione che oggi abbiamo in Italia.