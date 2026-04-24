Garlasco, bordata di Milo Infante: "Quanto siamo caduti in basso". Con chi ce l'ha

24 aprile 2026 a

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Nel giorno in cui si inizia a parlare concretamente di una possibile richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi, Milo Infante dedica la puntata di Ore 14 Sera al caso di Garlasco. Si parte da uno degli elementi alla base della condanna del fidanzato di Chiara Poggi, la famosa telefonata al 118. "Lei ha fatto benissimo a riproporla perché da lì nasce tutto", afferma Antonio De Rensis, avvocato di Stasi secondo cui le vicende del suo assistito derivano tutte da lì: "Tutto nasce da quella telefonata.Passando per un fermo che non aveva alcun motivo di esistere, passando per uno scambio di pedali mai avvenuto e potrei andare avanti. E quindi è giusto che quella telefonata rappresenti un punto di partenza che non ha alcuna valenza probatoria".

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L'avvocato è al centro anche di un altro caso, l'esposto presentato da una giornalista che sostiene che il legale "orienta indagini e tv". "C'è un'operazione realtà, e un'operazione spazzatura. Ma è una giornata bellissima", commenta De Rensis in trasmissione che racconta di essere stato registrato durante una cena in un noto ristorante di Milano il 22 gennaio scorso: .Perché se ho detto cose tanto gravi non ha parlato ma lo ha fatto solo ora?", chiede retoricamente il legale.

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"Non è un po' strano che nei giorni in cui Napoleone chiede la revisione sostanzialmente del processo di Stasi, escano audio" che ipotizzano "manipolazioni e condizionamenti?", chiede Infante che non risparmia un commento duro sulla vicenda: "Quanto siamo caduti in basso?".