In altre parole, Formigli choc su Trump: “È pazzo e demente”. E difende l'Iran

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Salvatore Martelli 19 aprile 2026 a

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“Noi siamo nelle mani dei barbari, ma i barbari non sono gli iraniani. I barbari sono gli americani” Corrado Formigli attacca Donald Trump. Ospite di In altre parole su La 7, il volto della rete dice la sua sul presidente americano e si lancia in commenti tutt’altro che positivi nel salottino di Massimo Gramellini durante la puntata di sabato 18 aprile. A iniziare dai comportamenti dell’inquilino della Casa Bianca: “Io sono convinto che quello è talmente pazzo che è capace che risponde pure a me se ci provo a chiamarlo – esordisce –. Non sa quello che fa, questo è il problema. Noi siamo nelle mani dell'uomo più potente del mondo, che è chiaramente anche in una china di demenza gravissima”.

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Il conduttore di Piazzapulita parla della guerra in Iran: “Purtroppo il meccanismo si è rotto perché Trump è riuscito nel miracolo di far scoprire all'Iran l'enorme forza della sua vera arma atomica, che è Hormuz – sottolinea – che nemmeno loro probabilmente pensavano avrebbe funzionato in modo così deflagrante”. L’analisi di Formigli va nel dettaglio mentre il conduttore Gramellini lo ascolta: “Hanno scoperto quali sono gli oscuri meccanismi dell'economia del petrolio – dice riferendosi agli iraniani – oggi i disagi del petrolio sono molto minori di quelli che probabilmente subiremo”. Il volto La 7 entra nel dettaglio della sua teoria: “Moltissime navi che stanno portando il petrolio ora nel mondo sono quelle che sono uscite da Hormuz prima del blocco”.

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“Sono navi che hanno fatto la circumnavigazione dell'Africa, sono tanker da 5-6 milioni di barili che viaggiano molto lentamente e stanno portando ora l'ultimo petrolio nel mondo”. Infine un attacco durissimo al presidente americano: “L'effetto sarà a valanga e noi siamo nelle mani dei barbari, ma i barbari non sono gli iraniani, i barbari sono gli americani”.