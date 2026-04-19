Meloni-Trump, Verderami ribalta tutto: “Altro che servilismo, non parlavano da settimane”

Foto: Rete4

Salvatore Martelli 19 aprile 2026 a

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“Era più di un mese che non parlava con lui”: Francesco Verderami mette i puntini sulle i sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump e difende il presidente del Consiglio dalle accuse degli ultimi giorni. Il giornalista de Il Corriere della Sera, ospite di 4 di sera weekend su Rete 4, ha infatti respinto le critiche nei confronti di Meloni di “servilismo” ed eccessiva accondiscendenza con il presidente USA. “Nell’intervista al Corriere della Sera di Trump è stato dimostrato che la serva del Presidente americano, cioè la nostra Presidente del Consiglio – dice sarcastico – era più di un mese che non parlava con lui e naturalmente aspetto che tutti quanti si rimangino quello che hanno detto sul rapporto particolare e privilegiato che c'era stato”.

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Sullo sfondo Luca De Carolis, abbastanza in disaccordo con il racconto di Verderami, sorride beffardo, ma il giornalista del Corriere continua la sua analisi con dei dati di fatto tutt’altro che opinabili. Il cronista infatti ha chiuso il suo intervento ricordato che “il nostro Governo aveva aderito a tutte le posizioni europee, sia dal momento della fantomatica offensiva contro la Groenlandia, sia sulla base di Sigonella”.