Usa, ora l'Arco Trionfale è ufficiale. Trump pubblica il progetto via social

15 aprile 2026 a

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È stato soprannominato "Arco di Trump", ma ora l'ultimo progetto edilizio del tycoon ha un nome ufficiale: "Arco Trionfale degli Stati Uniti". Oggi la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha rivelato il nome ufficiale affermando che la gigantesca struttura è in costruzione per celebrare il 250 anniversario dell'indipendenza del Paese.

Mostrando la foto, Leavitt ha affermato che l'opera "monumentale" sarà alta 76,2 metri e al suo vertice campeggerà una enorme statua dorata della libertà. Di fatto, diventerà la struttura più grande del suo genere al mondo, superando l'Arco del Trionfo di Parigi, quello di Pyongyan e il Monumento alla Rivoluzione di Città del Messico. I progetti per l'arco sono stati rivelati per la prima volta a ottobre, quando i giornalisti hanno notato un modellino sulla scrivania di Trump nello Studio Ovale.

L'arco è uno dei numerosi progetti architettonici - tra cui la costruzione di una gigantesca sala da ballo alla Casa Bianca e la ristrutturazione del Kennedy Center for the Performing Arts - che il presidente Usa ha intrapreso per lasciare il segno a Washington nel suo secondo mandato. L'opera sarà finanziata in parte dai contribuenti statunitensi, con 2 milioni di dollari di fondi speciali provenienti dal National Endowment for the Humanities (NEHU), e fino a 13 milioni di dollari di fondi aggiuntivi per eventuali donazioni, come riportato da ABC News.

Leavitt ha affermato che l'obiettivo è quello di celebrare l'orgoglio nazionale americano: "Anche dopo che tutti i presenti in questa sala non ci saranno più, i nostri figli e nipoti continueranno a trarre ispirazione da questo monumento nazionale".