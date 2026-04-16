Kean-Pengwin, lite furibonda in strada e parole choc: “Ti ammazzo di botte”

Foto: Mediaset

Paolo Dani 16 aprile 2026 a

a

a

Prima la lite via social, poi l'incontro di persona degenerato in una nuova discussione. Protagonisti nella puntata del 15 aprile de Le Iene, in onda su Italia1, l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e il content creator Kristian Pengwin, finiti al centro di una polemica dopo alcuni commenti social legati alla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Pengwin, che aveva criticato la Nazionale dopo il ko in Bosnia, ha pubblicato gli screen di una conversazione molto accesa avuta con Kean. In seguito i due - dietro organizzazione delle Iene - si sono ritrovati a Firenze, ma la situazione è subito degenerata.

Sulla faida Ranieri-Gasperini Friedkin tira dritto (per ora)

"Ti ammazzo di botte. Ti atterro. Ti anniento fra. Ma tu non lo sai", l'affondo di Kean. "Ma sei serio? Ma io sono venuto per chiarire. Non mi devi mettere le mani addosso", la replica del tipster. "Non me ne frega un caz...", la risposta del centravanti azzurro. "Moise, perché mi insulti? Perché mi minacci? Perché fai così?", la replica di Pengwin. A quel punto è intervenuto Stefano Corti, autore del servizio. Dopo il momento di tensione, Kean è rientrato a casa.

Barcelona Atp, stop infortunio per Alcaraz: niente sorpasso su Sinner

Successivamente, con toni più distesi, ha accettato di parlare con l'inviato. "Devi capire che noi siamo persone normali. Sbagliamo. Siamo degli esseri umani anche noi. Le critiche per quello che facciamo devi accettarle. Comunque io volevo anche scusarmi - ha ammesso l'attaccante viola - non è un esempio perché ci sono tanti ragazzi che mi guardano e di sicuro non è stata una scena bella, però allo stesso tempo ecco non ritiro quello che ho detto". Alla domanda se farebbe pace con Pengwin, Kean ha risposto: "Sì ma guarda per me finisce qui. Ho sempre indossato la maglia, ho sempre saputo che devo sempre dare qualcosa in più sai? Per me è stata una bella mazzata, ma penso per tutti. Bisogna andare avanti...La vita è così..". Infine, parlando del futuro della Nazionale italiana alla domanda su chi vorrebbe come nuovo commissario tecnico, ha aggiunto: "Eh questo non lo so.. È importante che dia gioia a questo paese.. A noi giocatori quella è la cosa più importante”.